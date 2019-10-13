Усик у 7 разів перевершив Візерспуна за ударами
Усик - Візерспун
fightnews
Українець здобув дебютну перемогу в надважкій ваговій категорії
Колишній український абсолютний чемпіон світу з боксу в важкій вазі Олександр Усик успішно дебютував у найпрестижнішій надважкій категорії.
У першому бою в Чикаго Усик переміг американця Чезза Візерспуна. Суперник нашого боксера відмовився продовжувати поєдинок після сьомого раунду.
Олександр у сім разів перевершив американця за точними ударами. Усик завдав супернику 139 влучних ударів, а той відповів лише 21-м.