Усик у 7 разів перевершив Візерспуна за ударами



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Усик - Візерспун fightnews

Українець здобув дебютну перемогу в надважкій ваговій категорії

Колишній український абсолютний чемпіон світу з боксу в важкій вазі Олександр Усик успішно дебютував у найпрестижнішій надважкій категорії.

У першому бою в Чикаго Усик переміг американця Чезза Візерспуна. Суперник нашого боксера відмовився продовжувати поєдинок після сьомого раунду.

Олександр у сім разів перевершив американця за точними ударами. Усик завдав супернику 139 влучних ударів, а той відповів лише 21-м.

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