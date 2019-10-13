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    Новини

    Усик у 7 разів перевершив Візерспуна за ударами

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    Усик - Візерспун - Усик у 7 разів перевершив Візерспуна за ударами
    Усик - Візерспун
    fightnews

    Українець здобув дебютну перемогу в надважкій ваговій категорії

    Колишній український абсолютний чемпіон світу з боксу в важкій вазі Олександр Усик успішно дебютував у найпрестижнішій надважкій категорії.

    У першому бою в Чикаго Усик переміг американця Чезза Візерспуна. Суперник нашого боксера відмовився продовжувати поєдинок після сьомого раунду.

    Олександр у сім разів перевершив американця за точними ударами. Усик завдав супернику 139 влучних ударів, а той відповів лише 21-м.

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    бокс Олександр Усик
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