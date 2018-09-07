«Ідентифікує себе українцем». Мама Олексія Леня розповіла про його ставлення до Батьківщини



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Разом із центровим клубу НБА «Атланти Гоукс» Олексієм Ленєм до Києва прибула і його мама

Юлія Олексіївна, на відміну від сина, який за останні 7 років вперше ступив на рідну землю, доволі часто приїжджала до України, адже тут лишилися її батьки, багато рідних.

«Олексій теж не втрачав зв’язок із Україною, він стежить за усім що відбувається тут і не лише у баскетболі, а у Сполучених Штатах завжди підкреслює те що він родом з України. У штати він потрапив у доволі юному віці і я спостерігала за ним, дивилася як він розвивається, як формується його особистість, а разом із тим і ставлення до Батьківщини. Для усієї нашої родини дебют Олексія Леня у якості гравця національної збірної України буде великим святом, адже тут живуть мої батьки, а дідусь завжди був взірцем для сина і для нього це буде велика подія», - зазначила Юлія Олексіївна.

«Олексій народився і виріс тут. Як би не було важко нашій родині у 1990-х, щоб не відбувалося в Україні зараз, це назавжди частина його життя, від якої він не відмовлявся ніколи. Я, чесно скажу, ніколи не хотіла, щоб він американізувався цілком і повністю і дуже рада, що він себе ідентифікує як українець і це після навчання і 7 років життя там. Моя перша онука (у Олексія у Сполучених Штатах також живе рідна сестра) народилася у Америці, її батько, громадянин США, але вона говорить трьома мовами і я рада, що наша культура для неї не чужа. Чи боялися ми коли їхали в Україну, - ні. Я постійно бувала тут, була навіть на Луганщині і прекрасно усвідомлюю всі місцеві реалії, але ми знали що їдемо додому, тому усе буде добре», - сказала мама зірки українського баскетболу.

Нагадаємо, Олексій Лень разом з захисником «Лейкерс» Святославом Михайлюком зіграють за збірну України в найближчих матчах кваліфікації чемпіонату світу в Києві проти Іспанії (14 вересня) та на виїзді проти Чорногорії (17 вересня).

Джерело: Федерація баскетболу України