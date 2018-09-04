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    Українські гравці НБА Лень і Михайлюк прибули в Україну на матчі відбору чемпіонату світу (відео)

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    Олексій Лень. Фото ФБУ - Українські гравці НБА Лень і Михайлюк прибули в Україну на матчі відбору чемпіонату світу (відео)
    Олексій Лень. Фото ФБУ

    Зіркові баскетболісти дали перші коментарі після прильоту

    Зірковий український центровий Олексій Лень прибув до України, щоб допомогти національній команді у матчах відбору на Чемпіонат світу-2019 проти Іспанії та Чорногорії, які відбудуться 14 та 17 вересня відповідно.

    Гравець «Атланти», який влітку підписав з «Гокс» дворічний контракт, відразу після повернення на Батьківщину, дав зрозуміти, що приїхав, щоб допомогти збірній перемагати.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    До Вашої уваги відео зустрічі баскетболіста в аеропорту Бориспіль:

    Слідом за Олексієм Ленем до Києва прибув ще один гравець з-за океану – вихованець черкаської школи баскетболу та гравець «Лос-Анджелес Лейкерс» Святослав Михайлюк.

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол НБА
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