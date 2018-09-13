Ігор Суркіс розповів, чому вирішив залишити Хацкевича біля керма «Динамо»



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Ігор Суркіс

Власник клубу хоче дати тренеру ще один шанс і дещо більше часу

Президент «Динамо» Ігор Суркіс розповів про майбутнє Олександра Хацкевича на посаді тренера команди.

За словами власника київського клубу, він не висловлював думки, що хоче прибрати або змінити наставника, інформує «Динамомания».

«Так, результати не зовсім обнадіюють насамперед уболівальників, мене як президента клубу та людей, які сьогодні вкладають у команду не тільки гроші, але і серце з душею», - сказав він.

«Хацкевич будує молоду, нову команду. Грають молоді та перспективні хлопці. Мені зрозуміла його поведінка після програного матчу «Карпатам». Він був засмучений, але команда йому довіряє. Давайте всі разом наберемося терпіння та почекаємо ще. Сподіваюся, що у нього все вийде», - додав Суркіс-молодший.

Президент «Динамо» визнав, що 5-6 років тому він би прибрав головного тренера після невдачі у кваліфікації ліги чемпіонів.

«Але я бачу, яку титанічну роботу проводить Хацкевич з молодими гравцями. Як йому важко прищепити їм футбол, у який він би хотів грати. Я вважаю, що йому треба дати ще шанс. Упевнений, якщо команда почує його і мене, великі перемоги будуть не за горами», - пояснив він.