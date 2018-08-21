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    Іспанська «Севілья» зацікавлена в трансфері капітана донецького «Шахтаря»

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    Тайсон. Фото: ФК Шахтар - Іспанська «Севілья» зацікавлена в трансфері капітана донецького «Шахтаря»
    Тайсон. Фото: ФК Шахтар

    Іспанці вже зробили запит щодо трансферу бразильця

    На капітана донецького «Шахтаря» з'явився ще один претендент.

    Як повідомляє Transfermarketweb, «Севілья» шукає посилення на правому фланзі.

    Наразі іспанський клуб розглядає два варіанти - М'Байє Ньянг з «Торіно» і Тайсон з «Шахтаря».

    Джерело повідомляє про те, що іспанці вже зробили запит щодо трансферу бразильця.

    Раніше повідомлялося, що Тайсон був близький до переходу в «Рому», однак трансфер 30-річного гравця так і не відбувся«Севілья» зацікавлена в трансфері Тайсона.

    За півзахисника «Шахтаря» римляни пропонували 15 мільйонів євро.

    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека вже заявив, що клуб не продасть Тайсона цього літа.

    Джерело: ua.tribuna.com

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