Стали відомі подробиці можливого переходу Тайсона в італійську «Рому»



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Тайсон. Фото: ФК Шахтар

У трансфері зацікавлений особисто директор «Роми»

Стали відомі нові подробиці можливого переходу капітана «Шахтаря» Тайсона в «Рому».

Як повідомляє Il Messaggero, спортивний директор «Роми» Мончі хоче бачити в складі «вовків» 30-річного півзахисника Тайсона, до цього він також хотів підписати Марлоса.

Однак для оформлення переходу Мончі потрібно отримати схвалення головного тренера «Роми» Еусебіо Ді Франческо.

При цьому джерело зазначає, що Ді Франческо не вважає Тайсона необхідним придбанням, адже футболіст не цілком підходить під його модель гри.

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» прийняв пропозицію «Роми» по Тайсону.

Раніше була інформація, що у «Роми» є альтернативний варіант, це півзахисник «Шахтаря» Марлос.

Тайсон є гравцем збірної Бразилії. Після повернення з ЧС-2018 бразилець дав зрозуміти, що хоче змінити обстановку.

Можливості Тайсона добре відомі і вболівальникам «Роми», адже «вовки» зустрічалися з «гірниками» у плей-офф Ліги чемпіонів-2017/18.

Чинний контракт Тайсона із «Шахтарем» розрахований до 2021 року.

Джерело: ua.tribuna.com