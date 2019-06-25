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    Іспанський асистент Реброва повернувся до «Динамо»

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    Вісенте Гомес - Іспанський асистент Реброва повернувся до «Динамо»
    Вісенте Гомес
    Dynamo.kiev.ua

    Вісенте Гомес ввійде в тренерський штаб Олександра Хацкевича

    Колишній іспанський асистент Сергія Реброва Вісенте Гомес повернувся до київського «Динамо». Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua з посиланням на власні джерела.

    Очікується, що Гомес ввійде в тренерський штаб Олександра Хацкевича. У ньому він замінить Едуардо Докампо, який перейшов до російського «Рубіна».

    Вісенте Гомес працював разом з Сергієм Ребровим у «Динамо» та в саудівському «Аль-Ахлі», а також з Раулем Ріанчо в московському «Спартаку».

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