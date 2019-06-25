«Карпати» уклали угоду з хорватським захисником



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Франьо Прце ФК «Карпати»

Львів’яни домовилися з 23-річним Франьо Прце

Львівські «Карпати» оголосили про угоду з 23-річним хорватським захисником Франьо Прце. Дію укладеного з футболістом контракту розраховано на три роки.

Останнім клубом у кар’єрі вихованця «Хайдука» була «Омонія». Минулого сезону зіграв за неї в 17-ти поєдинках – забив один м’яч. До «Омонії» раніше також виступав за «Істру 1961» та італійські «Салернітану», «Брешію» та «Лаціо».

Прце викликали до юнацької та молодіжної збірних Хорватії.