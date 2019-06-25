  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Карпати» уклали угоду з хорватським захисником

    • Розсилка
    <p>Франьо Прце</p> - «Карпати» уклали угоду з хорватським захисником

    Франьо Прце

    ФК «Карпати»

    Львів’яни домовилися з 23-річним Франьо Прце

    Львівські «Карпати» оголосили про угоду з 23-річним хорватським захисником Франьо Прце. Дію укладеного з футболістом контракту розраховано на три роки.

    Останнім клубом у кар’єрі вихованця «Хайдука» була «Омонія». Минулого сезону зіграв за неї в 17-ти поєдинках – забив один м’яч. До «Омонії» раніше також виступав за «Істру 1961» та італійські «Салернітану», «Брешію» та «Лаціо».

    Прце викликали до юнацької та молодіжної збірних Хорватії.

     Читайте також: Футболісти «Ворскли» підтримали патріотичну акцію грузинських футболістів
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ