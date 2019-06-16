Італієць Саррі залишив «Челсі» та очолив «Ювентус»



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Мауриціо Саррі 90Min

Угоду з туринцями укладено на три роки

Італійський 60-річний фахівець Мауриціо Саррі залишив тренерську посаду в «Челсі» та уклав угоду з «Ювентусом». Термін дії угоди з туринцями розраховано на три роки, інформує прес-служба італійського клубу.

З «Челсі» Саррі працював лише сезон, за явий команда виграла Лігу Європи, дійшла до фіналу Кубка англійської ліги та фінішувала третьою в чемпіонаті.

Раніше Саррі вже працював у Італії, коли очолював «Емполі» та «Наполі».

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