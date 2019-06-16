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    Українці отримали дві особистих нагороди за підсумками молодіжного мундіалю з футболу

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    Сергій Булеца - друга зірка молодіжного чемпіонату світу - Українці отримали дві особистих нагороди за підсумками молодіжного мундіалю з футболу
    Сергій Булеца - друга зірка молодіжного чемпіонату світу
    FIFA.com

    Особливо цінним виглядає визнання динамівця Сергія Булеци

    Три футболісти збірної України U20 отримали вагомі нагороди за підсумками чемпіонату світу. Ми вже повідомляли, що Андрія Луніна організатори визнали найкращим воротарем турніру. Крім того, другі призи отримали двоє інших гравців.

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    Атакуючий півоборонець Сергій Булеца отримав Срібний м’яч найкращого футболіста турніру. Золотий дістався корейцеві Лі Кан-Іну.

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    Сергій Булеца і його Срібний м'яч

    Форвард Данило Сікан був відзначений Срібною бутсою найкращого бомбардира чемпіонату світу (4 м’ячі). Золоту отримав норвежець Ерлінґ Голлан, котрий усі дев'ять своїх м’ячів забив в одному матчі.

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    Данило Сікан зі Срібною бутсою

    Нагадаємо, що збірна України виграла молодіжний чемпіонат світу, перегравши у фіналі команду Кореї.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України Сергій Булеца Данило Сікан
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