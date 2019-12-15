Італійська тенісистка Ск’явоне перемогла смертельну хворобу



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Франческа Ск'явоне wtatennis.com

Чемпіонка Roland Garros-2010 розповіла про боротьбу з раком

Чемпіонка Roland Garros 2010 року Франческа Ск’явоне розповіла про успішну боротьбу з раком.

«Хоча ти спортсменка та звикла боротися, новини про такі недуги вибивають землю з-під ніг. Але я не хочу оглядатися назад, хочу дивитися вперед. Зараз моя мета – повністю відновити працездатність, сили та здоров’я. Ви не уявляєте, як чудово прокидатися вранці, слухати своє дихання та повторювати: «Так, я в порядку». Як тільки мені встановили діагноз, я переїхала до батьків у Мілан. Якби їх не було поруч, можливо, мені не вистачило б сил на боротьбу», - предає слова італійської тенісистки La Gazzetta dello Sport.

Франческа Ск’явоне професіональну кар’єру завершила у вересні минулого року. За роки виступів перемагала на Roland Garros, тричі вигравала Кубок Федерації та здобула 15 титулів WTA.