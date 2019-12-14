17-річна українська тенісистка підійметься в рейтингу на 91-ну позицію опитування



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Дарина Снігур виступала на стотисячнику вдруге в кар'єрі Федерація тенісу України

Дарина Снігур вперше грала у фіналі дорослого турніру

328-ма на цей момент ракетка світу Дарина Снігур з України поступилася в фіналі турніру з призовим фондом $100 000 у Дубаї (ОАЕ).

Обігравши у півфіналі першу сіяну, 38-му ракетку світу, чемпіонку цьогорічного Кубка Федерації Крістіну Младеновіч із Франції, 17-річна киянка у фіналі поступилася Ані Боґдан з Румунії (WTA №121) – 1:6, 2:6.

Додамо, що Дарина лише вдруге в кар'єрі виступала на змаганнях такого рівня. І вже з другої спроби пробилася у фінал, вигравши загалом шість матчів.

Завдяки нинішньому успіху Снігур підійметься в рейтингу WTA на 91-ну позицію і з понеділка стане 237-ю.

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