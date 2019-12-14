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    17-річна українська тенісистка підійметься в рейтингу на 91-ну позицію

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    Дарина Снігур виступала на стотисячнику вдруге в кар'єрі - 17-річна українська тенісистка підійметься в рейтингу на 91-ну позицію
    Дарина Снігур виступала на стотисячнику вдруге в кар'єрі
    Федерація тенісу України

    Дарина Снігур вперше грала у фіналі дорослого турніру

    328-ма на цей момент ракетка світу Дарина Снігур з України поступилася в фіналі турніру з призовим фондом $100 000 у Дубаї (ОАЕ).

    Обігравши у півфіналі першу сіяну, 38-му ракетку світу, чемпіонку цьогорічного Кубка Федерації Крістіну Младеновіч із Франції, 17-річна киянка у фіналі поступилася Ані Боґдан з Румунії (WTA №121) – 1:6, 2:6.

    Додамо, що Дарина лише вдруге в кар'єрі виступала на змаганнях такого рівня. І вже з другої спроби пробилася у фінал, вигравши загалом шість матчів.

    Завдяки нинішньому успіху Снігур підійметься в рейтингу WTA на 91-ну позицію і з понеділка стане 237-ю.

     Читайте також: Українка Снігур дійшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру
    теніс Дарія Снігур Ана Боґдан
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