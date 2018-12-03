Івано-франківський «Ураган» виграв дебютний розіграш Кубку ліги з футзалу
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Новостворений турнір завершився у Запоріжжі
Дебютний розіграш Кубку ліги України з футзалу завершився двома вирішальними поєдинками у Запоріжжі.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Переможцем першого в історії Кубку ліги став «Ураган» (Івано-Франківськ).
Футзалісти цього клубу у фіналі з рахунком 3:2 обіграли чемпіона України – херсонський «Продексім».
Для підопічних Максима Павленка цей трофей став своєрідною компенсацією за березневу поразку від «Енергії» у фіналі Кубку України.
А у матчі за третє місце перемогли господарі паркету з «АРПІ Запоріжжя».
Основний і додатковий час їхнього поєдинку із львівською «Енергією» завершився внічию – 1:1, а у серії пенальті запоріжці виявилися сильнішими.
Найкращим гравцем Кубку ліги визнано Роніньо із «Продексіму», найкращий воротар – Володимир Кардаш («Ураган»), найкращий бомбардир – Станіслав Моспан («АРПІ Запоріжжя»).
Нагадаємо, найкращим гравцем Екстра-ліги у листопаді став футзаліст «Кардинала».