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    Івано-франківський «Ураган» виграв дебютний розіграш Кубку ліги з футзалу

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    Івано-франківський «Ураган» виграв дебютний розіграш Кубку ліги з футзалу
    Фото: НФК «Ураган»

    Новостворений турнір завершився у Запоріжжі

    Дебютний розіграш Кубку ліги України з футзалу завершився двома вирішальними поєдинками у Запоріжжі.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Переможцем першого в історії Кубку ліги став «Ураган» (Івано-Франківськ).

    Футзалісти цього клубу у фіналі з рахунком 3:2 обіграли чемпіона України – херсонський «Продексім».

    Для підопічних Максима Павленка цей трофей став своєрідною компенсацією за березневу поразку від «Енергії» у фіналі Кубку України.

    А у матчі за третє місце перемогли господарі паркету з «АРПІ Запоріжжя».

    Основний і додатковий час їхнього поєдинку із львівською «Енергією» завершився внічию – 1:1, а у серії пенальті запоріжці виявилися сильнішими.

    Найкращим гравцем Кубку ліги визнано Роніньо із «Продексіму», найкращий воротар – Володимир Кардаш («Ураган»), найкращий бомбардир – Станіслав Моспан («АРПІ Запоріжжя»).

    Нагадаємо, найкращим гравцем Екстра-ліги у листопаді став футзаліст «Кардинала».

    Кубок України футзал
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