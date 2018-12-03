Івано-франківський «Ураган» виграв дебютний розіграш Кубку ліги з футзалу



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Фото: НФК «Ураган»

Новостворений турнір завершився у Запоріжжі

Дебютний розіграш Кубку ліги України з футзалу завершився двома вирішальними поєдинками у Запоріжжі.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Переможцем першого в історії Кубку ліги став «Ураган» (Івано-Франківськ).

Футзалісти цього клубу у фіналі з рахунком 3:2 обіграли чемпіона України – херсонський «Продексім».

Для підопічних Максима Павленка цей трофей став своєрідною компенсацією за березневу поразку від «Енергії» у фіналі Кубку України.

А у матчі за третє місце перемогли господарі паркету з «АРПІ Запоріжжя».

Основний і додатковий час їхнього поєдинку із львівською «Енергією» завершився внічию – 1:1, а у серії пенальті запоріжці виявилися сильнішими.

Найкращим гравцем Кубку ліги визнано Роніньо із «Продексіму», найкращий воротар – Володимир Кардаш («Ураган»), найкращий бомбардир – Станіслав Моспан («АРПІ Запоріжжя»).

Нагадаємо, найкращим гравцем Екстра-ліги у листопаді став футзаліст «Кардинала».