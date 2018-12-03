Найкращим гравцем Екстра-ліги у листопаді став футзаліст «Кардинала»



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Це звання отримав Ігор Салтанов

Виконавчою дирекцією АФУ було визначено найкращого гравця місяця в Екстра-лізі.

Ним став футзаліст «Кардинала-Рівне» Ігор Салтанов, повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

Впродовж листопада гравець рівнян записав на власний рахунок 10 голів в Екстра-лізі, які нині допомагають його команді перебувати на другій сходинці турнірної таблиці.

Ігорю вдалося відзначитися у всіх чотирьох матчах протягом місяця.

Салтанов двічі забивав у ворота «АРПІ Запоріжжя», тричі засмутив «ІнБев/НПУ», чотири рази вразив володіння «Сокола», а ще один його результативний удар був зафіксований у протистоянні з «ХІТом».

Додається, що нині Ігор Салтанов з 16-ма голами є найкращим бомбардиром Екстра-ліги.