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    Єгипетські ЗМІ: Салах пропустить матч з Уругваєм на Чемпіонаті світу-2018

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    Мохамед Салах. Фото: Getty Images - Єгипетські ЗМІ: Салах пропустить матч з Уругваєм на Чемпіонаті світу-2018
    Мохамед Салах. Фото: Getty Images

    Незабаром Салаху зроблять повторний рентген

    Півзахисник «Ліверпуля» і збірної Єгипту Мохамед Салах, який отримав травму у фіналі Ліги чемпіонів з «Реалом» (1:3) не зможе допомогти своїй національній команді в першому матчі з Уругваєм (15 червня) на чемпіонаті світу - 2018.

    Про це повідомляє видання Youm7 з посиланням на представників збірної Єгипту.

    Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що Салах може повністю пропустити Чемпіонат світу-2018 з футболу.

    Незабаром Салаху зроблять повторний рентген, після чого лікарі представлять остаточну доповідь про його стан і призначать лікування.

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