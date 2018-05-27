Єгипетські ЗМІ: Салах пропустить матч з Уругваєм на Чемпіонаті світу-2018



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мохамед Салах. Фото: Getty Images

Незабаром Салаху зроблять повторний рентген

Півзахисник «Ліверпуля» і збірної Єгипту Мохамед Салах, який отримав травму у фіналі Ліги чемпіонів з «Реалом» (1:3) не зможе допомогти своїй національній команді в першому матчі з Уругваєм (15 червня) на чемпіонаті світу - 2018.

Про це повідомляє видання Youm7 з посиланням на представників збірної Єгипту.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що Салах може повністю пропустити Чемпіонат світу-2018 з футболу.

Незабаром Салаху зроблять повторний рентген, після чого лікарі представлять остаточну доповідь про його стан і призначать лікування.