Салах може пропустити Чемпіонат світу-2018 з футболу
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Мохамед Салах. Фото: Getty Images
Єгиптянин отримав травму в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Реала»
Форвард «Ліверпуля» Мохамед Салах може не зіграти за збірну Єгипту на ЧС-2018 в Росії.
Як повідомив журналіст Адріано Дель Монте, пославшись на інформацію BBC, нападник пропустить ЧС-2018 внаслідок вивиху плеча.
Єгиптянин отримав травму в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Реала» (1:3). Салах покинув поле за рахунку 0:0 в першому таймі.
Зазначимо, що Мохамед Салах увійшов в історію Ліги чемпіонів, як перший єгиптянин, який брав участь у фіналі.