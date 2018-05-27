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    Салах може пропустити Чемпіонат світу-2018 з футболу

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    Мохамед Салах. Фото: Getty Images - Салах може пропустити Чемпіонат світу-2018 з футболу
    Мохамед Салах. Фото: Getty Images

    Єгиптянин отримав травму в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Реала»

    Форвард «Ліверпуля» Мохамед Салах може не зіграти за збірну Єгипту на ЧС-2018 в Росії.

    Як повідомив журналіст Адріано Дель Монте, пославшись на інформацію BBC, нападник пропустить ЧС-2018 внаслідок вивиху плеча.

    Єгиптянин отримав травму в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Реала» (1:3). Салах покинув поле за рахунку 0:0 в першому таймі.

    Зазначимо, що Мохамед Салах увійшов в історію Ліги чемпіонів, як перший єгиптянин, який брав участь у фіналі.

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