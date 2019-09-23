Євген Кафельников: «Спартак» - іграшка в руках палкого прихильника київського «Динамо»



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Євген Кафельников Твіттер

Колишній російський тенісист прокоментував невдачі московського Спартака

Колишній російський тенісист Євген Кафельников прокоментував останні невдачі московського «Спартака». При цьому він назвав власника клубу прихильником київського «Динамо».

«Якщо ви ще не зрозуміли, що «Спартак» не народна команда, а персональна іграшка палкого прихильника київського «Динамо», то ви в рожевих окулярах», - написав Кафельников у мережі Твіттер.

«Спартак» програв п’ять офіційних матчів з останніх шести. Після десяти турів команда посідає дев’яте місце в російському чемпіонаті.

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Власник «Спартака» Леонід Федун народився в Києві.