В Таїланді загинув російський боксер
Місце загибелі російського боксера
Pattaya One
Спортсмен випав з балкону після бурхливої вечірки
Російський 35-річний боксер Алєксєй Заболотскіх загинув у Таїланді. Спортсмен випав з балкону готелю після вечірки, інформує Pattaya One.
У результаті падіння росіянин помер ще до того, як медики доправили його до лікарні.
За словами друзів померлого, вони разом з Заболотскіх розпивали спиртне в численних барах, а потім продовжили вечірку в готелі. О сьомій ранку боксер вийшов на балкон, після чого друзі почули крик та звук падіння.
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