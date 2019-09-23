В Таїланді загинув російський боксер



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Місце загибелі російського боксера Pattaya One

Спортсмен випав з балкону після бурхливої вечірки

Російський 35-річний боксер Алєксєй Заболотскіх загинув у Таїланді. Спортсмен випав з балкону готелю після вечірки, інформує Pattaya One.

У результаті падіння росіянин помер ще до того, як медики доправили його до лікарні.

За словами друзів померлого, вони разом з Заболотскіх розпивали спиртне в численних барах, а потім продовжили вечірку в готелі. О сьомій ранку боксер вийшов на балкон, після чого друзі почули крик та звук падіння.

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