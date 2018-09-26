Junior Fed Cup: українські дівчата виграли другий матч у своїй групі
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Збірна України з тенісу серед дівчат до 16 років
Збірна України серед дівчат до 16 років забезпечила собі місце у чвертьфіналі змагань
У другому протистоянні в групі D наші тенісистки впоралися з представницями Марокко.
У першому матчі середи Любов Костенко програла лише один гейм Сарі Акід, а Дарья Лопатецька обіграла Сальму Луділі з рахунком 6:3, 6:0.
Ця перемога дозволила нашій збірній вийти до чвертьфінал юніорського Кубка Федерації, а завтра українська команда зіграє проти Австралії, з якої буде боротися за перше місце в групі.
Нагадаємо, вчора, 25 вересня, у першому матчі групи D наші тенісистки обіграли представниць Іспанії.
Джерело: btu.org.ua