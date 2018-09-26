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    Junior Fed Cup: українські дівчата виграли другий матч у своїй групі

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    Збірна України з тенісу серед дівчат до 16 років - Junior Fed Cup: українські дівчата виграли другий матч у своїй групі
    Збірна України з тенісу серед дівчат до 16 років

    Збірна України серед дівчат до 16 років забезпечила собі місце у чвертьфіналі змагань

    У другому протистоянні в групі D наші тенісистки впоралися з представницями Марокко.

    У першому матчі середи Любов Костенко програла лише один гейм Сарі Акід, а Дарья Лопатецька обіграла Сальму Луділі з рахунком 6:3, 6:0.

    Ця перемога дозволила нашій збірній вийти до чвертьфінал юніорського Кубка Федерації, а завтра українська команда зіграє проти Австралії, з якої буде боротися за перше місце в групі.

    Нагадаємо, вчора, 25 вересня, у першому матчі групи D наші тенісистки обіграли представниць Іспанії.

    Джерело: btu.org.ua

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