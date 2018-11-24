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    Канте буде платити більше податків, ніж Amazon і Starbucks разом узяті

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    Нголо Канте - Канте буде платити більше податків, ніж Amazon і Starbucks разом узяті
    Нголо Канте
    Фото взяте з сайту sports.ru

    Податки французького футболіста складуть більш ніж 7,5 мільйони євро на рік

    У п'ятницю хавбек «Челсі» Нголо Канте підписав нову угоду з клубом.

    Як повідомляє Mirror, податки француза за новим контрактом складуть 7,5 мільйони євро на рік.

    Це більше, ніж платять Amazon і Starbucks разом узяті.

    Нагадаємо, що новий договір розрахований до літа 2023 року.

    У цьому сезоні Канте провів 16 матчів, в яких відзначився одним голом і одним ассистом.

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    Джерело: Динамомания

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