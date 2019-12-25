  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Капітан збірної України дебютував у чемпіонаті Японії

    • Розсилка
    В'ячеслав Кравцов - Капітан збірної України дебютував у чемпіонаті Японії
    В'ячеслав Кравцов
    Інстаграм

    В’ячеслав Кравцов допоміг перемогти своїй новій команді

    Капітан збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов успішно дебютував у чемпіонаті Японії. Українець допоміг своїй команді «Неофінікс» перемогти на виїзді в овертаймі «Йокогаму» - 92:86.

    Наш баскетболіст за 31:16 на майданчику набрав 18 очок (8/9 двоочкових, 2/6 штрафних), зробив 6 підбирань та 1 передачу.

    Це третя перемога «Неофінікса» в 24-х поєдинках. Команда посідає останнє, шосте місце в Центральній конференції японського чемпіонату.

     Читайте також: Найкращі моменти тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)

    Нагадаємо, останніми європейськими клубами в кар’єрі Кравцова були «Бургос» та «Фуенлабрада» минулого сезону. З початком поточного сезону українець підтримував кондиції з «Київ-Баскетом».

    Збірна України уже в лютому зіграє стартові поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року: 20 лютого на виїзді в Австрії та 23 лютого в Запоріжжі проти Угорщини.

    Збірна України баскетбол В'ячеслав Кравцов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ