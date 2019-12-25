Капітан збірної України дебютував у чемпіонаті Японії



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В'ячеслав Кравцов Інстаграм

В’ячеслав Кравцов допоміг перемогти своїй новій команді

Капітан збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов успішно дебютував у чемпіонаті Японії. Українець допоміг своїй команді «Неофінікс» перемогти на виїзді в овертаймі «Йокогаму» - 92:86.

Наш баскетболіст за 31:16 на майданчику набрав 18 очок (8/9 двоочкових, 2/6 штрафних), зробив 6 підбирань та 1 передачу.

Це третя перемога «Неофінікса» в 24-х поєдинках. Команда посідає останнє, шосте місце в Центральній конференції японського чемпіонату.

Нагадаємо, останніми європейськими клубами в кар’єрі Кравцова були «Бургос» та «Фуенлабрада» минулого сезону. З початком поточного сезону українець підтримував кондиції з «Київ-Баскетом».

Збірна України уже в лютому зіграє стартові поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року: 20 лютого на виїзді в Австрії та 23 лютого в Запоріжжі проти Угорщини.