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    Найкращі моменти тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)

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    Денис Лукашов - Найкращі моменти тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)
    Денис Лукашов
    ФБУ

    Неймовірний баззер Лукашова серед найкращих моментів тижня в Суперлізі

    У баскетбольній Суперлізі 20-22 грудня відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

    Зокрема «Київ-Баскет» здобув перемоги на виїзді над «Запоріжжям» (93:60) та «Прометеєм» (88:74).

    Лідер чемпіонату з Кам’янського окрім киян поступився вдома також «Черкаським Мавпам» (92:99). Останні в свою чергу в другому виїзному матчі поступилися «Запоріжжю» (80:85).

    У двох матчах поспіль захисник «Прометея» Денис Лукашов забив баззер-бітери зі своєї половини майданчика.

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    Лідирують в чемпіонаті «Прометей» (10 перемог у 15-ти матчах), «Хімік» (9/14) та «Дніпро» (10/12).

    баскетбол БК Київ-Баскет
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