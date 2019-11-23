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    Капітан збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в складі команди-аутсайдера Японії

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    В'ячеслав Кравцов за рік скотився від чемпіонату Іспанії до Японії - Капітан збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в складі команди-аутсайдера Японії
    В'ячеслав Кравцов за рік скотився від чемпіонату Іспанії до Японії
    Планета Баскетбол

    Досі В'ячеслав Кравцов виступав у Іспанії

    Як повідомив у своєму Twitter агент баскетболіста Мішко Ражнатовіч, капітан збірної України В'ячеслав Кравцов став гравцем японського клубу «Фінікс».

    Нова команда Кравцова виступає в центральному дивізіоні головного японського чемпіонату, але на старті сезону зазнала 16 поразок в 16-ти матчах.

    У складі команди три американських леґіонери, включаючи екс-гравця «Лейкерс» Девіна Ібенкса.

    Останній сезон Кравцов починав в іспанському «Бурґосі», після чого закінчував рік у мадридській «Фуенлабраді». Раніше В’ячеслав вже виступав в Азії, а саме – в чемпіонаті Китаю.

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    баскетбол В'ячеслав Кравцов
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