«I said Yes»: баскетболіст збірної України заручився з «Міс Тернопіль» (фото)



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В'ячеслав Кравцов з коханою Еліною Instagram Еліни Руденко

В’ячеслав Кравцов більше не буде холостякувати

32-річний центровий збірної України, баскетболіст іспанської «Фуенлабради» В’ячеслав Кравцов зробив пропозицію одружитися «Міс Тернопіль» Еліні Руденко.

Про це дівчина повідомила на власній сторінці в Instagram.

«Як там кажуть? I said Yes ? Емоцій не передати словами… Кохаю всім серцем», - підписала світлину зі щасливою миттю Еліна.

В'ячеслав Кравцов зробив усе, щоб його пропозиція коханій запам'яталася

З сторінки Руденко можна помітити, що її стосунки з баскетболістом Кравцовим тривають як мінімум з літа цього року.