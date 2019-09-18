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    «I said Yes»: баскетболіст збірної України заручився з «Міс Тернопіль» (фото)

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    В'ячеслав Кравцов з коханою Еліною - «I said Yes»: баскетболіст збірної України заручився з «Міс Тернопіль» (фото)
    В'ячеслав Кравцов з коханою Еліною
    Instagram Еліни Руденко

    В’ячеслав Кравцов більше не буде холостякувати

    32-річний центровий збірної України, баскетболіст іспанської «Фуенлабради» В’ячеслав Кравцов зробив пропозицію одружитися «Міс Тернопіль» Еліні Руденко.

    Про це дівчина повідомила на власній сторінці в Instagram.

    «Як там кажуть? I said Yes ? Емоцій не передати словами… Кохаю всім серцем», - підписала світлину зі щасливою миттю Еліна.

    kravtsov_elina
    В'ячеслав Кравцов зробив усе, щоб його пропозиція коханій запам'яталася

    З сторінки Руденко можна помітити, що її стосунки з баскетболістом Кравцовим тривають як мінімум з літа цього року.

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