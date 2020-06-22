Карло Анчелотті звинувачують в ухиленні від сплати податків на 1 млн євро



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За версією France Football Анчелотті входить до топ-10 найкращих в історії футбольних тренерів

Головний тренер «Евертона» Карло Анчелотті звинувачується ухиленні від податкових зобов'язань в Іспанії, повідомляє Sky Sports.

За даними джерела, іспанські правоохоронні органи стверджують, що в період з 2014 по 2015 рік, коли Анчелотті тренував мадридський «Реал», фахівець приховав інформацію про доходи від іміджевих прав, щоб ухилитися від виплати податків на суму €1 млн.

Анчелотті очолив «Евертон» в грудні 2019 року. До цього фахівець працював в «Наполі», мюнхенській «Баварії», мадридському «Реалі», «ПСЖ», лондонському «Челсі» і інших клубах.

«Евертон», набравши 38 очок в 30 матчах, займає 12-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, яку очолює «Ліверпуль».

Варто зазначити, що за версією видання France Football Анчелотті входить до топ-10 найкращих в історії футбольних тренерів.