Тренер клубу італійської Серії А бореться з лейкемією. Він розповів, як почувається після трьох хіміотерапій



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Сініша Михайловіч може підіймати вагу, бігає по десять кілометрів, але при цьому уважно прислухається до свого тіла Фото - Goal.com

Сініша Михайловіч вірить, що найгірше вже позаду

Головний тренер італійської «Болоньї, сербський фахівець Сініша Михайловіч, який хворий на лейкемію і пройшов уже три курси хіміотерапії, розповів, що після трансплантації кісткового мозку з кожним днем почувається краще.

«Це така маленька річ для донора, але уявіть собі почуття, що ви врятували чиєсь життя. Зараз мені добре, я почуваюся краще, ніж раніше. Минуло майже сім місяців з моменту пересадки, так що, сподіваюся, найгірше вже позаду. Буде потрібно рік, щоб я зміг повернутися до нормального життя.

Зараз можу бігати 10 км, піднімати вагу, і були моменти, коли я втомлювався, тому важливо слухати своє тіло і робити тільки те, що здається правильним, а не намагатися бути героєм», - цитує Михайловіча Football Italia.

Михайловіч очолив «Болонью» в січні 2019 року. У минулому сезоні болонський клуб під його керівництвом фінішував на десятому місці в чемпіонаті Італії. У нинішньому сезоні «Болонья» також посідає десяте місце в Серії А.