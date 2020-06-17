  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тренер клубу італійської Серії А бореться з лейкемією. Він розповів, як почувається після трьох хіміотерапій

    • Розсилка
    Сініша Михайловіч може підіймати вагу, бігає по десять кілометрів, але при цьому уважно прислухається до свого тіла - Тренер клубу італійської Серії А бореться з лейкемією. Він розповів, як почувається після трьох хіміотерапій
    Сініша Михайловіч може підіймати вагу, бігає по десять кілометрів, але при цьому уважно прислухається до свого тіла
    Фото - Goal.com

    Сініша Михайловіч вірить, що найгірше вже позаду

    Головний тренер італійської «Болоньї, сербський фахівець Сініша Михайловіч, який хворий на лейкемію і пройшов уже три курси хіміотерапії, розповів, що після трансплантації кісткового мозку з кожним днем почувається краще.

    «Це така маленька річ для донора, але уявіть собі почуття, що ви врятували чиєсь життя. Зараз мені добре, я почуваюся краще, ніж раніше. Минуло майже сім місяців з моменту пересадки, так що, сподіваюся, найгірше вже позаду. Буде потрібно рік, щоб я зміг повернутися до нормального життя.

    Зараз можу бігати 10 км, піднімати вагу, і були моменти, коли я втомлювався, тому важливо слухати своє тіло і робити тільки те, що здається правильним, а не намагатися бути героєм», - цитує Михайловіча Football Italia.

    Михайловіч очолив «Болонью» в січні 2019 року. У минулому сезоні болонський клуб під його керівництвом фінішував на десятому місці в чемпіонаті Італії. У нинішньому сезоні «Болонья» також посідає десяте місце в Серії А.

     Читайте також: Лікарі втішені динамікою одужання тренера, в якого діагностували рак
    НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер рак ФК «Болонья» Сініша Михайловіч
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ