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    Невиліковно хворий екстренер «Барселони»: Лікарі дали мені чотири роки

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    Лікарі не тішать Хуана Карлоса Унсуе ілюзіями - Невиліковно хворий екстренер «Барселони»: Лікарі дали мені чотири роки
    Лікарі не тішать Хуана Карлоса Унсуе ілюзіями
    Фото - Goal.com

    Хуан Карлос Унсуе сподівається, що зможе трохи прожити на пігулках

    Колишній тренер «Барселони» Хуан Карлос Унсуе, у якого раніше був діагностований бічний аміотрофічний склероз, розповів про прогнози лікарів щодо хвороби.

    «Два роки я відчував, що з моїм тілом відбувається щось серйозне. Я повинен був почути діагноз і знав, що він не буде безпечним. Лікарі дали мені чотири роки. Хвороба асиметрично позначається на роботі кінцівок. Моя ліва рука стала працювати гірше правої, права нога – гірше лівої. На щастя, лікарі сказали, що хвороба прогресує повільно і, оскільки лікування немає, єдине, що вони можуть мені дати – це таблетки, які сповільнять її розвиток ще сильніше», - наводить слова Унсуе Cuatro.

    Унсуе працював у «Барселоні» тренером воротарів в 2003-2010 роках, а також був асистентом головного тренера з 2014 по 2017 рік. Спеціаліст очолював «Сельту», «Жирону», «Нумансію» і «Расінґ».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ хвороби тренер ФК Барселона Хуан Карлос Унсуе
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