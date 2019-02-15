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    Катастрофічна стрільба відкинула українців на задвірки спринту, Бьо теж промахнувся 4 рази

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    Ветле-Сьястад Крістіансен здобув першу в кар'єрі перемогу на етапі Кубка світу - Катастрофічна стрільба відкинула українців на задвірки спринту, Бьо теж промахнувся 4 рази
    Ветле-Сьястад Крістіансен здобув першу в кар'єрі перемогу на етапі Кубка світу
    hallingdolen.no

    Виграв першу чоловічу гонку на етапі Кубка світу з біатлону в Солт-Лейк-Сіті норвежець Крістіансен

    У Солт-Лейк-Сіті (США) першу в рамках восьмого етапу Кубка світу спринтерську гонку провели чоловіки.

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    Переможцем перегонів став норвежець Ветле-Сьястад Крістіансен. Завдяки ідеальній стрільбі скандинав на 1,3 секунди випередив француза Сімона Дестьйо, котрий з одним промахом став другим.

    Третє місце сенсаційно посів канадець Ерік Рейєс, котрий стартував 75-м і випередив німця Еріка Лессера на півтори секунди.

    Лідер загального заліку Йоганнес Бьо з Норвегії став п'ятим, допустивши на обох вогневих рубежах по два неточних постріли.

    Так само як фаворит стріляли й українці. З чотирма промахами спринт завершили Дмитро Підручний і Тарас Лесюк. Двічі промахнувся Артем Тищенко.Але Підручний бодай швидко біг, посів 33-тє місце і стартуватиме в гонці переслідування. Тищенко - 67-й, Лесюк - 74-й.

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