Прокунін: За рухами на вогневих рубежах видно, що Джима близька до оптимальних кондицій



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Андрєй Прокунін задоволений стартом восьмого етапу Кубка світу Biathlon.com.ua

Тренер жіночої збірної України з біатлону сповнений оптимізму

У Солт-Лейк-Сіті (США) відбулася перша гонка восьмого етапу Кубка світу – жіночий спринт. У ній дебютувала Марія Кручова, у ТОП-10 фінішувала Юлія Джима й загалом три українки потрапили до гонки переслідування. Як оцінює цей виступ тренерський штаб, розповів наставник жіночої команди Андрєй Прокунін.

«Це хороша гонка, - каже тренер. - Ми провели її десь на «четвірочку». Якби не прикре падіння Надії Бєлкіної на останньому фінішному колі, де вона втратила близько 30 секунд, то в неї було би десь 35 місце, в цьому діапазоні. Раді за Юлію Джиму – наш лідер нарешті показала високий результат. Також тішимося за Яну. У неї видався неоднозначний сезон, але ближче до основних стартів вона, скажімо так, показує свій рівень, те, чого ми від неї чекаємо. У Марічки Кручової дебют був трохи «змазаний», але це хороший досвід для неї, й великий прогрес буде в майбутньому.

Юлія підходить до своїх оптимальних кондицій. Все ж хвороба, яка була, й неповне відновлення впливають. І хоч це звучить як виправдання, але повірте мені, спортсмен високого рівня дуже важко виходить із такого стану. Потрібен час. Сьогодні вже помітно за рухами, що на вогневих рубежах – інша робота, й за результатами видно, що вона підходить до оптимальних кондицій. Що не може не тішити перед чемпіонатом світу і загальним заліком Кубка націй».

Сьогодні, 15 лютого, о 20:15 спринтерську гонку в Солт-Лейк-Сіті побіжать чоловіки.

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Джерело: UA:Біатлон