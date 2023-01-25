Казань не побачить Суперкубок УЄФА-2023 

Спілка європейських футбольних асоціацій позбавила російське місто права прийняти поєдинок за Суперкубок УЄФА-2023.

Виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив не проводити матч за Суперкубок УЄФА 2023 року в російському місті Казань. Відповідне рішення комітет ухвалив сьогодні, 25 січня, на засіданні в швейцарському Ньоні. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Йдеться про традиційний футбольний матч між переможцями Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Він мав би відбутися на казанському місцевому стадіоні «Ак Барс Арена».

«Виконавчий комітет УЄФА вирішив перенести Суперкубок УЄФА 2023 року з російської Казані до грецьких Афін. Гра відбудеться на стадіоні «Георгіос Караіскакіс» у грецькій столиці в середу, 16 серпня, о 21:00 за центральноєвропейським часом», – уточнюється в повідомленні.

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Напередодні УЄФА продовжила дискваліфікацію команд РФ на участь у європейських турнірах. У вівторок стало відомо про те, що Спілка європейських футбольних асоціацій не зніме з російських футбольних команд заборону на участь у європейських турнірах, оскільки війна проти України триває.

Ще раніше Російський футбольний союз повідомляв про те, що у травні 2023 року планується проведення міжнародного турніру розвитку УЄФА для юнацьких збірних команд у Волгограді. Домовленості про проведення турніру було досягнуто з УЄФА кілька місяців тому.

При цьому наголошується, що ослаблення обмежень з боку УЄФА торкнеться лише дитячого та юнацького футболу. Щодо основної збірної та клубів, то щодо них «потепління» поки не очікується.