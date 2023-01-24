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УЄФА продовжила дискваліфікацію команд РФ на участь у європейських турнірах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
УЄФА продовжила дискваліфікацію команд РФ на участь у європейських турнірах
УЄФА має бажання обговорити загальний стан російського футболу
фото: Reuters

Усі російські клуби та збірні і далі будуть відсторонені від змагань під егідою ФІФА та УЄФА

УЄФА не зніме з російських футбольних команд заборону на участь у європейських турнірах, оскільки війна проти України триває. Про це повідомляє Sky News.

Росію також збираються позбавити проведення Суперкубка УЄФА – показової чоловічої гри між переможцями Ліги чемпіонів і Ліги Європи – яка повинна була відбутися в Казані в серпні. Гра мала відбутись на місцевому стадіоні «Ак Барс Арена».

Напередодні засідання виконавчого комітету УЄФА в середу керівництво Російського футбольного союзу (РФС) збирається провести переговори з представниками УЄФА. Але, за даними джерела, це не означає, що дискваліфікація буде зняти. Доки триває російська агресія проти України, цього не відбудеться.

УЄФА має бажання обговорити загальний стан російського футболу, готуючись до того, коли команди зможуть повернутися до європейських змагань, якщо війна закінчиться. Однак до закінчення війни такий варіант не розглядається. Всі російські клуби та збірні і далі будуть відсторонені від змагань під егідою ФІФА та УЄФА.

Як повідомлялося, що УЄФА розгляне повернення російської збірної в міжнародні футбольні турніри.

Нагадаємо, раніше Російський футбольний союз повідомляв про те, що у травні 2023 року планується проведення міжнародного турніру розвитку УЄФА для юнацьких збірних команд у Волгограді. Домовленості про проведення турніру було досягнуто з УЄФА кілька місяців тому.

При цьому наголошується, що ослаблення обмежень з боку УЄФА торкнеться лише дитячого та юнацького футболу. Щодо основної збірної та клубів, то щодо них «потепління» поки не очікується.

Теги: війна агресія переговори УЄФА

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