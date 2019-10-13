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    «Реал» планує повернути Луніна з «Вальядоліда»

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    Андрій Лунін - «Реал» планує повернути Луніна з «Вальядоліда»
    Андрій Лунін
    УНІАН

    Мадридці віддадуть українця в оренду до іншого клубу

    «Реал» має намір повернути з «Вальядоліда» українського воротаря Андрія Луніна. Мадридці мають намір достроково розірвати угоду з «Вальядолідом» та віддати українця в оренду до іншого клубу, де йому гарантуватимуть ігровий час.

    Наразі мова може йти про «Бетис», який раніше вже цікавився Луніним, інформує GOL digital.

    «Бетис» так і не зміг замінити Пау Лопеса, який перейшов до «Роми». Другий воротар команди Дані Мартин не відповідає вимогам. То ж Лунін у разі переходу може стати основним воротарем команди.

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    З початку сезону Лунін так і не зіграв за «Вальядолід».  

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін
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