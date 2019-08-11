  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Керівництво АЗ прокоментувало руйнування даху на стадіоні

    • Розсилка
    Стадіон AFAS - Керівництво АЗ прокоментувало руйнування даху на стадіоні
    Стадіон AFAS
    ФК АЗ

    Нідерландці грають вдома 15 серпня проти «Маріуполя» в Лізі Європи

    Керівництво нідерландського АЗ прокоментувало руйнування даху на своєму стадіоні.

    На арені AFAS 15 серпня мав відбутися другий матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи АЗ – «Маріуполь». За словами генерального директора нідерландців Роберта Енхорна, поєдинки на стадіоні не відбуватимуться, поки не буде впевненості в повній безпеці для глядачів.

    «Ми шоковані. Добре, що ніхто не постраждав. Найближчим часом ми детально вивчимо стан конструкції. Лише після цього зможемо говорити про можливість гри на стадіоні. Поки не буде твердої впевненості в безпеці, матчі на стадіоні не проводитимуться», - передає слова Енхорна прес-служба АЗ.

    Читайте також: У Нідерландах обвалився дах стадіону, на якому повинен зіграти український клуб

    Нагадаємо, в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи АЗ та «Маріуполь» зіграли внічию 0:0.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Маріуполь»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ