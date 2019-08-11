Керівництво АЗ прокоментувало руйнування даху на стадіоні



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Стадіон AFAS ФК АЗ

Нідерландці грають вдома 15 серпня проти «Маріуполя» в Лізі Європи

Керівництво нідерландського АЗ прокоментувало руйнування даху на своєму стадіоні.

На арені AFAS 15 серпня мав відбутися другий матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи АЗ – «Маріуполь». За словами генерального директора нідерландців Роберта Енхорна, поєдинки на стадіоні не відбуватимуться, поки не буде впевненості в повній безпеці для глядачів.

«Ми шоковані. Добре, що ніхто не постраждав. Найближчим часом ми детально вивчимо стан конструкції. Лише після цього зможемо говорити про можливість гри на стадіоні. Поки не буде твердої впевненості в безпеці, матчі на стадіоні не проводитимуться», - передає слова Енхорна прес-служба АЗ.

Нагадаємо, в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи АЗ та «Маріуполь» зіграли внічию 0:0.