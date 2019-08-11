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    У світі

    У Нідерландах обвалився дах стадіону, на якому повинен зіграти український клуб

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    <p>Частина даху впала під час сильного урагану</p> - У Нідерландах обвалився дах стадіону, на якому повинен зіграти український клуб

    Частина даху впала під час сильного урагану

    В результаті інциденту ніхто не постраждав

    У суботу, 10 серпня, в нідерландському місті Алкмаар обрушилася частина накриття біля стадіону, де 15 серпня місцевий клуб АЗ повинен зіграти в рамках Ліги Європи з ФК «Маріуполь».

    Як повідомляє видання NOS, частина даху впала під час сильного урагану. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

    «Ми раді, що обійшлося без людських жертв. Ця ситуація стала для нас повною несподіванкою, наразі ми оцінюємо збиток», - заявив генеральний директор АЗ Роберт Енхоорн.

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    Нагадаємо, «Маріуполь» та АЗ не забили в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

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