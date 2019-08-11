У Нідерландах обвалився дах стадіону, на якому повинен зіграти український клуб



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Частина даху впала під час сильного урагану

В результаті інциденту ніхто не постраждав

У суботу, 10 серпня, в нідерландському місті Алкмаар обрушилася частина накриття біля стадіону, де 15 серпня місцевий клуб АЗ повинен зіграти в рамках Ліги Європи з ФК «Маріуполь».

Як повідомляє видання NOS, частина даху впала під час сильного урагану. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

«Ми раді, що обійшлося без людських жертв. Ця ситуація стала для нас повною несподіванкою, наразі ми оцінюємо збиток», - заявив генеральний директор АЗ Роберт Енхоорн.

Нагадаємо, «Маріуполь» та АЗ не забили в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.