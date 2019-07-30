Керівник Прем’єр-ліги зібрався у відставку через розпад телепулу



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Томас Ґрімм нагострив лижі UA-Футбол

Існують питання стосовно доцільності існування організації загалом

Президент УПЛ Томас Ґрімм має бажання найближчим часом подати у відставку зі свого поста, повідомляє журналіст Кирило Крижановський у себе в соцмережах.

«Зараз ведуться консультації і переговори. До кінця тижня ситуація з Гріммом і його роботою в Україні проясниться остаточно. З великою долею ймовірності можна стверджувати, що він покине свій пост.

На рішення Ґрімма вплинула ситуація з єдиним пулом - спочатку чотири, а тепер уже п’ять клубів відмовилися підкоритися УПЛ і укласти контракти з каналом «Футбол 1/2», - написав Крижановський.