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    Керівник Прем’єр-ліги зібрався у відставку через розпад телепулу

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    <p>Томас Ґрімм нагострив лижі</p> <p></p> - Керівник Прем’єр-ліги зібрався у відставку через розпад телепулу

    Томас Ґрімм нагострив лижі

    UA-Футбол

    Існують питання стосовно доцільності існування організації загалом

    Президент УПЛ Томас Ґрімм має бажання найближчим часом подати у відставку зі свого поста, повідомляє журналіст Кирило Крижановський у себе в соцмережах.

    «Зараз ведуться консультації і переговори. До кінця тижня ситуація з Гріммом і його роботою в Україні проясниться остаточно. З великою долею ймовірності можна стверджувати, що він покине свій пост.

    На рішення Ґрімма вплинула ситуація з єдиним пулом - спочатку чотири, а тепер уже п’ять клубів відмовилися підкоритися УПЛ і укласти контракти з каналом «Футбол 1/2», - написав Крижановський.

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