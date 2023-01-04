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Хто б переміг у двобої між братами Кличками: відомий тренер назвав фаворита

Юрій Лящук
glavcom.ua
Хто б переміг у двобої між братами Кличками: відомий тренер назвав фаворита
Боксери пообіцяли матері, що ніколи не будуть битися один з одним
фото: УНІАН

Віталію вдалося б перемогти Володимира «завдяки синдрому старшого брата»

Тренер чемпіона світу за версією Світової Боксерської Ради (WBC) у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі Шугар Хілл Стюард розповів про те, як би закінчився бій зірок світового боксу Віталія та Володимира Кличків. Таку заяву Стюард зробив в в інтерв’ю YouTube каналу iD Boxing.

За його словами, старший із братів на піку своєї форми був набагато сильнішим.

Тренер підкреслив, що Віталію вдалося б перемогти Володимира «завдяки синдрому старшого брата».

«Віталій переміг би, бо він старший брат. Синдром старшого брата, синдром молодшого брата. Чому б і ні?», – сказав він Стюард.

Брати Клички під час професійних виступів на ринзі отримували пропозиції організації двобою один проти одного, про що розповідали в інтерв'ю. Втім, боксери якось пообіцяли матері, що ніколи не будуть битися один з одним, тому всі розмови про результат їхнього потенційного поєдинку назавжди залишилися лише на рівні припущень та гіпотез.

Нагадаємо, раніше Володимир Кличко увійшов до Міжнародної зали боксерської слави. Володимир став другим українцем, якого ввели до Міжнародної зали боксерської слави після його брата Віталія Кличка, який потрапив туди у 2018 році.

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Теги: Віталій Кличко Володимир Кличко бокс тренер

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