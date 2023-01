«Ломаченко – майбутній Медведчук»: начальник штабу «Азов» відреагував на допис боксера

Богдан Кротевич переконаний, що Василь Ломаченко принесе багато користі Україні, що стосується обмінного фонду з РФ

Начальник штабу полку «Азов» Богдан Кротевич відреагував на два пости Василя Ломаченка з проповідями митрополита Лонгіна – архієрея УПЦ Московського патріархату.

«Вася Ломаченко – майбутній «Медведчук», за якого можна звільнити багато наших хлопців з полону. Just think about it», – зазначив Кротевич у Twitter.

Раніше колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відзначився черговим скандальним вчинком. 34-річний боксер виклав на своїй сторінці в Instagram звернення митрополита Української православної церкви Московського патріархату Лонгіна.

Нагадаємо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.