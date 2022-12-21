Усик та Ф'юрі домовилися вийти в ринг без будь-яких проміжних боїв – промоутер

Бій може відбутись у Великій Британії

За слвами промоутера, цей бій точно відбудеться в перші чотири місяці наступного року

Промоутер Боб Арум повідомив, що Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик проведуть свої наступні поєдинки один з одним. Про це повідомляє BoxingScene.

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«Усик та Ф'юрі домовилися битися один з одним без будь-яких проміжних боїв.

Тепер питання полягає в тому, коли саме це відбудеться та де. Але цей бій точно відбудеться в перші чотири місяці наступного року.

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Ми розглядаємо декілька пропозицій з Близького Сходу та можливість провести поєдинок у Великій Британії перед 95 тис. глядачів («Вемблі» – «Главком»).

Остаточне рішення буде прийнято скоро, сподіваюся, що навіть до кінця року», – сказав Арум.

Раніше повідомлялось, що Усик замислюється над завершенням боксерської кар'єри.

Також з'явилась інформація, що Усик отримав ще одного обов'язкового претендента на бій.

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Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.