Надія Кіченок вже у першому колі зазнала поразки на турнірі в США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надія Кіченок

Кіченок знову не змогла подолати перше коло

У першому колі українка Надія Кіченок в дуеті з тенісисткою з Сербії Ольгою Данилович зазнали поразки від американської пари Хейлі Картер / Ена Сібахара: 6-4, 3-6, 6-10.

Матч тривав півтори години. Кіченок і Данилович, посіяні під третім номером, як і їхні суперниці, виконали по два брейка за матч. На вирішальному тай-брейку українсько-сербська пара оформила три міні-брейка, а на своїй подачі програла п'ять розіграшів.

Нагадаємо, минулого тижня Надія Кіченок також у першому колі турніру в ОАЕ в дуеті з росіянкою Веронікою Кудерметовою програли володаркам «wild card», парі Сара Бет Грей/Еден Сілва: 1-6, 6-1, 6-10.

Джерело: btu.org.ua