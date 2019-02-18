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    Надія Кіченок зазнала прикрої поразки на старті турніру в ОАЕ

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    Надія Кіченок - Надія Кіченок зазнала прикрої поразки на старті турніру в ОАЕ
    Надія Кіченок

    Кіченок вибуває з боротьби вже після першого кола

    У першому колі українська тенісистка в дуеті з росіянкою Веронікою Кудерметовою програли володаркам «wild card», парі Сара Бет Грей/Еден Сілва: 1-6, 6-1, 6-10.

    За матч суперниці виконали по два брейка, а на вирішальному тай-брейку британки оформили 5 міні-брейків проти 3 у Кіченок і Кудерметової.

    Нагадаємо, що інша українська тенісистка Леся Цуренко пройшла в наступний раунд одиночних змагань після відмови Юлії Путінцивої продовжувати гру.

    Турнір в Дубаї відбуватиметься до 25 лютого. Призовий фонд становить майже 3 мільйони доларів.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Надія Кіченок
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