Надія Кіченок зазнала прикрої поразки на старті турніру в ОАЕ



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Надія Кіченок

Кіченок вибуває з боротьби вже після першого кола

У першому колі українська тенісистка в дуеті з росіянкою Веронікою Кудерметовою програли володаркам «wild card», парі Сара Бет Грей/Еден Сілва: 1-6, 6-1, 6-10.

За матч суперниці виконали по два брейка, а на вирішальному тай-брейку британки оформили 5 міні-брейків проти 3 у Кіченок і Кудерметової.

Нагадаємо, що інша українська тенісистка Леся Цуренко пройшла в наступний раунд одиночних змагань після відмови Юлії Путінцивої продовжувати гру.

Турнір в Дубаї відбуватиметься до 25 лютого. Призовий фонд становить майже 3 мільйони доларів.

Джерело: btu.org.ua