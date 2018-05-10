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    Києву довірили провести засідання Виконавчого комітету УЄФА

    • Сьогодні, 16:25
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    Опісля засідання виступить президент організації Александер Чеферін

    24 травня у Києві відбудеться засідання Виконавчого комітету УЄФА.

    Воно триватиме з 10:00 до 15:00 за київським часом, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Основні питання порядку денного:

    - призначення господарів фіналів клубних турнірів УЄФА (Ліга чемпіонів УЄФА, Ліга Європи УЄФА, Ліга чемпіонів УЄФА серед жінок і Суперкубок УЄФА) у 2020 році;

    - регламент ліцензування клубів і фінансового Fair Play (версія-2018);

    - розклад матчів фінальної стадії Євро-2020;

    - регламент різних юнацьких турнірів.

    Після засідання також відбудеться прес-конференція за участю президента УЄФА Александера Чеферіна.

    У готелі буде зона для роботи ЗМІ. Прес-конференція транслюватиметься у прямому ефірі на офіційному сайті УЄФА.

    Наступне засідання Виконавчого комітету УЄФА відбудеться у Ньоні 27 вересня 2018 року.

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