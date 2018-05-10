Києву довірили провести засідання Виконавчого комітету УЄФА

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Опісля засідання виступить президент організації Александер Чеферін

24 травня у Києві відбудеться засідання Виконавчого комітету УЄФА.

Воно триватиме з 10:00 до 15:00 за київським часом, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Основні питання порядку денного:

- призначення господарів фіналів клубних турнірів УЄФА (Ліга чемпіонів УЄФА, Ліга Європи УЄФА, Ліга чемпіонів УЄФА серед жінок і Суперкубок УЄФА) у 2020 році;

- регламент ліцензування клубів і фінансового Fair Play (версія-2018);

- розклад матчів фінальної стадії Євро-2020;

- регламент різних юнацьких турнірів.

Після засідання також відбудеться прес-конференція за участю президента УЄФА Александера Чеферіна.

У готелі буде зона для роботи ЗМІ. Прес-конференція транслюватиметься у прямому ефірі на офіційному сайті УЄФА.

Наступне засідання Виконавчого комітету УЄФА відбудеться у Ньоні 27 вересня 2018 року.

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