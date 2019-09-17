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    «Київ-Баскет» не зміг перемогти в першому матчі Ліги чемпіонів

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    &laquo;Капфенберг&raquo; &ndash; &laquo;Київ-Баскет&raquo;&nbsp; - «Київ-Баскет» не зміг перемогти в першому матчі Ліги чемпіонів
    «Капфенберг» – «Київ-Баскет» 
    ФІБА

    Кияни зіграли внічию в кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА

    «Київ-Баскет» під керівництвом тренера національної збірної України Айнарса Багатскіса зіграв унічию на виїзді проти австрійського «Капфенберга» в першому матчі першого кваліфікаційного раунду баскетбольної Ліги чемпіонів – 66:66.

    «Капфенберг» (Австрія) – «Київ-Баскет» (Україна) – 66:66 (22:19, 13:16, 17:13, 14:18)

    «Київ-Баскет»: Шеферд (14), Едвін (13), Хілл (11), Пустозвонов (6), Джексон (5), Крутоус (5), Сандул (5), Отверченко (4), Петров (3), Тищенко.

    Після програної першої чверті кияни вирівняли гру. Однак у другій половині суперники знову змусили українців наздоганяти. У підсумку нічия.

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    Підсумок у цій парі має визначитися 20 вересня в столичному Палаці спорту.

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