«Київ-Баскет» не зміг перемогти в першому матчі Ліги чемпіонів
«Капфенберг» – «Київ-Баскет»
ФІБА
Кияни зіграли внічию в кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА
«Київ-Баскет» під керівництвом тренера національної збірної України Айнарса Багатскіса зіграв унічию на виїзді проти австрійського «Капфенберга» в першому матчі першого кваліфікаційного раунду баскетбольної Ліги чемпіонів – 66:66.
«Капфенберг» (Австрія) – «Київ-Баскет» (Україна) – 66:66 (22:19, 13:16, 17:13, 14:18)
«Київ-Баскет»: Шеферд (14), Едвін (13), Хілл (11), Пустозвонов (6), Джексон (5), Крутоус (5), Сандул (5), Отверченко (4), Петров (3), Тищенко.
Після програної першої чверті кияни вирівняли гру. Однак у другій половині суперники знову змусили українців наздоганяти. У підсумку нічия.
Підсумок у цій парі має визначитися 20 вересня в столичному Палаці спорту.