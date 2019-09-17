«Дніпро» під наглядом Коломойського переміг у першому матчі за Суперкубок



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«Хімік» – «Дніпро» ФБУ

У Южному стартував новий баскетбольний сезон в Україні

«Дніпро» переміг на виїзді «Хімік» у першому матчі за Суперкубок України – 78:63.

«Хімік» (Южне) – «Дніпро» – 63:78 (18:29, 13:14, 14:17, 18:18)

«Хімік»: Салліван (13), Горобченко (13), Югба (11), Войналович (9), Рябчук (8), Ковальов (4), Марченко (3), Вільямс (2), Козак, Рахімшаіков.

«Дніпро»: Санон (17), Корнієнко (11), Дугат (11), Глєбов (9), Фесенко (9), Тимофеєнко (7), Чумаков (6), Шундель (3), Закурдаєв (3), Сизов (2),

Схоже, надто скучивши за офіційними поєдинками, гравці одразу кинулися надолужувати. То ж стартова чверть нового сезону видала результативною. На двох суперники набрали 47 очок. Влучнішими та активнішими при цьому були гості, які й захопили лідерство. А настрій атакам «Дніпра» задавав Іссуф Санон, якого команда повернула з Європи. Уже після першої 10-хвилинки в нього було 11 очок в здобутку.

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Надалі результативність впала, та головна тенденція зберіглася – «Дніпро» переважав «Хімік».

У підсумку в господарів так і не знайшлося контраргументів проти гостей. Дніпро перевершив южненців практично за всіма статистичними показниками. «Хімік» лише більше кидав та реалізував триочкових та влучшіше бив штрафні. Але цього виявилося замало.

То ж южненцям залишається лише досить складна можливість виправити все в другому матчі 21 вересня в «Дніпрі».

За перебігом боротьби на майданчику в компанії президента «Дніпра» Валерія Кондратьєва уважно стежив олігарх Ігор Коломойський, якого вважають власником дніпровської команди. Цього сезону до складу «Дніпра» долучився син олігарха Григорій Коломойський. Втім цього разу на майданчик він так і не вийшов.