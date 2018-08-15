«Київ-Баскет» підсилився ще одним американським легіонером



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Моріс Крік

Минулого сезону цей захисник виступав за фінський клуб Lapuan Korikobrat

Столичний «Київ-Баскет» уклав угоду з 28-річним американським захисником Морісом Кріком.

Кремезний гравець задньої лінії (196см зросту, вага 88кг) п’ять сезонів (починаючи з 2009 року) відіграв у NCAA, в університетських командах університетів Індіани, Джорджії та Вашингтона.

Європейський етап кар’єри Моріс розпочав 2014-го, у складі нідерландського Bright Kings.

Далі Моріс Крік збагатив свій ігровий досвід у клубах Німеччини, Данії та Фінляндії.

Минулого сезону цей захисник виступав за фінський клуб Lapuan Korikobrat.

Був гравцем стартової п’ятірки, відіграв 31 матч, набирав у середньому 19 очок, робив 5.3 підбирання та 2.8 результативні передачі.

Це вже другий американський новачок у складі команди Євгена Мурзіна на дебютний сезон у Суперлізі.

Раніше кияни уклали угоду з американським форвардом Грегом Мангано.