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    «Київ-Баскет» підсилився ще одним американським легіонером

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    Моріс Крік - «Київ-Баскет» підсилився ще одним американським легіонером
    Моріс Крік

    Минулого сезону цей захисник виступав за фінський клуб Lapuan Korikobrat

    Столичний «Київ-Баскет» уклав угоду з 28-річним американським захисником Морісом Кріком.

    Кремезний гравець задньої лінії (196см зросту, вага 88кг) п’ять сезонів (починаючи з 2009 року) відіграв у NCAA, в університетських командах університетів Індіани, Джорджії та Вашингтона.

    Європейський етап кар’єри Моріс розпочав 2014-го, у складі нідерландського Bright Kings.

    Далі Моріс Крік збагатив свій ігровий досвід у клубах Німеччини, Данії та Фінляндії.

    Минулого сезону цей захисник виступав за фінський клуб Lapuan Korikobrat.

    Був гравцем стартової п’ятірки, відіграв 31 матч, набирав у середньому 19 очок, робив 5.3 підбирання та 2.8 результативні передачі.

    Це вже другий американський новачок у складі команди Євгена Мурзіна на дебютний сезон у Суперлізі.

    Раніше кияни уклали угоду з американським форвардом Грегом Мангано.

    чемпіонат України баскетбол
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