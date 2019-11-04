Рекордсменка світу Магучих підтримала баскетбольний «Дніпро» (фото)
Ярослава Магучих і Іссуф Санон
ФБУ
Уславлена мешканка Дніпра відвідала поєдинок баскетбольної Суперліги
Рекордсменка світу в стрибках у висоту U-20, срібна призерка чемпіонату світу 2019 року Ярослава Магучих відвідала поєдинок баскетбольної Суперліги.
У рідному Дніпрі легкоатлетка підтримала команду Дениса Журавльова в поєдинку регулярного чемпіонату проти «Одеси». «Дніпро» в підсумку переміг – 84:70.
Наразі «Дніпро» посідає другу сходинку турнірної таблиці Суперліги – 5 перемог у шести матчах.
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Ярослава Магучих виборола 2019 року срібну нагороду чемпіонату світу з легкої атлетики, встановивши рекорд світу зі стрибків у висоту серед юніорів – 2,04м.