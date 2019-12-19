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    «Київ-Баскет» та «Вентспілс» зіграють за лідерство в групі Кубка Європи (відео)

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    Тренер&nbsp;&laquo;Київ-Баскета&raquo; Айнарс Багатскіс - «Київ-Баскет» та «Вентспілс» зіграють за лідерство в групі Кубка Європи (відео)
    Тренер «Київ-Баскета» Айнарс Багатскіс
    ФБУ

    Кияни вирвали другу перемогу на другому етапі єврокубкового турніру

    «Київ-Баскет» здобув другу перемогу на другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА, вирвавши вдома перемогу проти угорського «Кьорменда» – 80:78.

    Майже весь ігровий час кияни були попереду. Однак у заключній чверті далася взнаки втома. Гравці Айнарса Багатскіса стали частіше помилятися. Цим скористалися угорські гості, які до заключної хвилини поєдинку повністю відіграли відставання, яке по ходу поєдинку сягало 13-ти очок.

    Рятівною для господарів стала заключна атака американського легіонера Кейсі Шеферда. У гостей залишалося 0,4 секунди, за які вони все ж спробували закинути м'яч майже через весь майданчик. На щастя для киян, хибно.

    Також другу перемогу в групі K здобув латвійський «Вентспілс», який розбив вдома нідерландський «Зволле» – 111:74.

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    Відтак уже в наступному поєдинку між собою українська та латвійська команди розіграють лідерство в групі.

    Перший поєдинок суперників відбудеться 7 січня в Латвії.

    Нагадаємо, в чвертьфінал після другого етапу виходять по дві команди з групи.

    баскетбол БК Київ-Баскет
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