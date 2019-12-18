Через відсутність фінансування може щезнути утворений в 1959 році український футбольний клуб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ситуація з улюбленим клубом обурила житомирських ультрас Я - житомирянин

Доля житомирського «Полісся» - в руках обласної влади

У бюджеті Житомирської області на 2020 рік не врахували фінансування футболу. Це за умови, що згідно «Обласній програмі розвитку футболу», передбачено виділення 1,6 мільйону гривень на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту.

Під час засідання бюджетної комісії Житомирської обласної ради з’ясувалося, що проект бюджету на наступний рік не передбачає виділення коштів на потреби одного з лідерів групи А другої ліги, клубу «Полісся». Про те, що виділити гроші треба, зазначив депутат обласної ради Руслан Павлюк, але депутати після обговорення не внесли змін до бюджету. А голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма запропонував повернутися до розгляду цього питання за результатами першого кварталу.

Директор КП ФК «Полісся» Володимир Загурський зазначив, що для того, щоб брати участь у матчах другої, а тим паче першої ліги чемпіонату України, клуб має відповідати деяким критеріям, до яких належить і фінансування. Якщо цього немає, то це ставить питання про існування футбольної команди як такої.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин підтвердив відсутність фінансової підтримки з обласного бюджету. На своїй сторінці у «Фейсбуку» він написав, що у депутатів незабаром вибори і гроші їм будуть потрібні на округи, тому питання фінансування клубу є другорядним.

Сухомлин зазначив, що реальні витрати на те, щоб утримувати футбольний клуб складають 12 мільйонів гривень. У 2019 році «Полісся» було профінансоване на більше восьми мільйонів гривень, інші кошти – це підтримка спонсорів.

Житомирський мер повідомив, що на погоджувальній раді розглядався проект бюджету області та говорилося про зменшення розміру субвенції до півтора мільйонів гривень. А тепер бюджетна комісія вирішила, що футбол і взагалі може обійтися без грошей. Сухомлин обурений тим, що область так себе повела.

Новина про те, що «Полісся» може припинити своє існування у наступному році, викликала обурення житомирських вболівальників. 18 грудня ультрас разом з небайдужими житомирянами запланували провести акцію протесту під стінами Житомирської обласної ради на майдані Корольова.

Клуб «Полісся» був утворений у далекому 1959 році, припиняв існування в 2005-му, був відновлений у 2016-му.

Джерело: Я - житомирянин