«Київ-Баскет» уклав угоду з українським захисником з-за океану



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Богдан Близнюк ФІБА

Гравець збірної України Богдан Близнюк продовжить клубну кар’єру в Суперлізі

Гравець чоловічої збірної України, захисник Богдан Близнюк (198см, 98кг) приєднався до «Київ-Баскета». Натомість команду залишив американський легіонер Ондре Джексон.

Народився в Луцьку 1995 року. У дворічному віці втратив батька, у семилітньому віці разом із матір’ю переїхав до міста Федерал Вей (округ Кінґ, штат Вашинґтон). Там закінчив школу Todd Beamer High School. 2014 року вступив до Університету Східного Вашингтону (Eastern Washington University), де розпочав виступи за однойменну команду в Першому дивізіоні студентської ліги NCAA. «Східний Вашингтон» грає в дивізіоні «Big Sky», де виступають клуби із північного заходу США.

За час виступів у студетській лізі встановив кілька десятків рекордів клубу та дивізіону.

Влітку 2018 після чотирьох років в студентському баскетболі Близнюк спробував свої сили в складі клубу НБА «Лос-Анджелес Кліперс», в таборі якого працював в рамках Літньої ліги. Професіональну кар’єру українець розпочав в Ізраїлі, де підписав контракт з клубом «Бней Герцлія». Там він і провів минулий сезон.

Близнюк взяв участь у 31 грі чемпіонату Ізраїля, в яких в середньому проводив 20.0 хвилини, набирав 6.5 очка (53.0% — з гри, 28.8% — триочкові), збирав 2.7 підбирання та робив 1.4 передачі (РЕ 6.8).

Команда українця посіла останнє 12-те місце за підсумками регулярного чемпіонату (7 перемог, 26 поразок) і вилетіла в другий за силою дивізіон.