«Київ-Баскет» та «Дніпро» можуть зіграти в одній групі Кубка Європи ФІБА



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«Київ-Баскет» ФІБА

Кияни не змогли пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів

«Київ-Баскет» поступився в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів за сумою двох матчів іспанському «Бургосу». Відтак єврокубковий сезон команда Айнарса Багатскіса продовжить у Кубку Європи ФІБА.

Там на груповій стадії кияни можуть зійтися з суперником по Суперлізі «Дніпром».

За умовами жеребу в Кубку Європи ФІБА «Київ-Баскет» виступатиме в групі F. Його суперниками будуть «Цмокі-Мінськ» з Білорусі, «Левськи» з Болгарії та переможець кваліфікації «Борисфен» (Білорусь) – «Дніпро» (Україна).

«Борисфен» та «Дніпро» грають матчі кваліфікації 2 жовтня в Могильові та 9 жовтня в Дніпрі.

Груповий етап Кубка Європи ФІБА стартує 22-23 жовтня.