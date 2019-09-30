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    «Київ-Баскет» та «Дніпро» можуть зіграти в одній групі Кубка Європи ФІБА

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    &laquo;Київ-Баскет&raquo;&nbsp; - «Київ-Баскет» та «Дніпро» можуть зіграти в одній групі Кубка Європи ФІБА
    «Київ-Баскет» 
    ФІБА

    Кияни не змогли пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів

    «Київ-Баскет» поступився в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів за сумою двох матчів іспанському «Бургосу». Відтак єврокубковий сезон команда Айнарса Багатскіса продовжить у Кубку Європи ФІБА.

    Там на груповій стадії кияни можуть зійтися з суперником по Суперлізі «Дніпром».

    За умовами жеребу в Кубку Європи ФІБА «Київ-Баскет» виступатиме в групі F. Його суперниками будуть «Цмокі-Мінськ» з Білорусі, «Левськи» з Болгарії та переможець кваліфікації «Борисфен» (Білорусь) – «Дніпро» (Україна).

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    «Борисфен» та «Дніпро» грають матчі кваліфікації 2 жовтня в Могильові та 9 жовтня в Дніпрі.

    Груповий етап Кубка Європи ФІБА стартує 22-23 жовтня.

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