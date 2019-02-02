«Київ-Баскет» зазнав від «Дніпра» першої цьогоріч поразки в Суперлізі



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«Дніпро» перервав переможну серію киян в чемпіонаті України Фото - ФБУ

В іншому матчі «Черкаські Мавпи» здолали «Політехнік»

Початок центрального поєдинку «Дніпро» та «Київ-Баскет» провели в рівній боротьбі. Команди активно йшли вперед. Точнішими в реалізації були господарі, що дозволило здобути 9 очок переваги до великої перерви. Ключовим фактором стала перевага в реалізації дальніх кидків. Дніпряни реалізували шість триочкових, а гості вдвічі менше. Кияни до останнього намагалися відігратися, проте зусилля були марними. «Дніпро» перервав переможну серію «Київ-Баскета», яка налічувала п’ять матчів, і піднявся на друге місце в турнірній таблиці Суперліги.

«Дніпро» – «Київ-Баскет» – 75:65 (25:22, 15:9, 13:14, 22:20)

«Дніпро»: Мішула 20 + 2 підбирання + 3 передачі, Глєбов 11 + 5 підбирань + 7 передач, Кушніров 10 + 4 підбирання + 1 передача



«Київ-Баскет»: Крік 19 + 5 підбирань + 5 передач, Латковіч 16 + 3 підбирання + 3 передачі, Нванкво 11 + 6 підбирань + 2 передачі

В іншому матчі дня «Черкаські Мавпи» вдало з’їздили в Харків, обігравши місцевий «Політехнік». Гості виступили стабільно та були сильнішими в кожній з чвертей. Усі спроби Володимира Коваля знайти склад, який стабільно здобував би очки і скорочував відставання були невдалими. Зазначимо, що до складу «Мавп» повернувся ветеран Дмитро Липовцев, який відновився після тривалої перерви і результативно відіграв 24 хвилини.

«Політехнік» – «Черкаські Мавпи» - 76:91 (19:26, 22:24, 18:19, 17:22)

«Політехнік»: Кромер 28 + 5 підбирань + 8 передач, Грем 20 + 7 підбирань + 7 передач, Рочняк 15 + 5 підбирань, Завадський 7 + 7 підбирань.

«Черкаські Мавпи»: Кольченко 22 + 2 передачі, Коуклі 14 + 4 підбирання, Липовцев 12 + 5 підбирань, Янг 11 + 7 передач + 7 підбирань, Нікс 8 + 5 підбирань.

«Черкаські Мавпи» та «Політехнік» свої наступні матчі проведуть із «Дніпром». Харків’яни прийматимуть сусідів наступної середи, а «Мавпам» доведеться вести боротьбу на паркеті «Шинника» уже цієї неділі. У свою чергу, «Київ-Баскет» завітає в гості до черкаської команди наступного четверга.

Турнірне становище: «Хімік» - 35 очок, «Дніпро» - 33, «Київ-Баскет» - 32, «Запоріжжя» - 32, «Миколаїв» - 25, «Одеса» - 25, «Політехнік» - 25, «Черкаські Мавпи» - 21.

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Джерело: Федерація баскетболу України